基隆市政府舉辦「高遠新村_潮見丘市集」，除了逛市集，也能品嚐基隆美食。（陳彩玲攝）

基隆市政府舉辦「高遠新村_潮見丘市集」，除了逛市集，也能品嚐基隆美食。（陳彩玲攝）

基隆中山區以山海景觀、港口產業為名，市府21日於高遠新村籃球場舉辦「高遠新村_潮見丘市集」，以「生活記憶」為主題，邀請民眾一同體驗西岸港口的生活況味。

觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，基隆特殊的海港文化，帶給基隆港東西兩岸不同的生活樣貌，正濱漁港、和平島公園擁有豐富的海岸風情，而西岸則蛻變為寧靜浪漫的迷人小鎮，為推廣西岸文史及觀光特色，21日於高遠新村籃球場舉辦「高遠新村_潮見丘市集」，不只能逛市集、品嚐基隆美食、體驗在地導覽，還能聽居民說基隆西岸故事，邀請民眾一同來體驗。

曾姿雯說，今年中山區獲選為交通部觀光局舉辦的「2020小鎮漫遊2.0」經典小鎮，近期也推出「基隆西看看」系列活動，結合基隆在地文史團隊雞籠卡米諾，推出4種主題導覽遊程，分別是「沉靜漁村」、「碼頭小吃」、「西岸常民」、「仙洞聚落」遊程。

觀銷處表示，主題遊程分別上架於北北基好玩卡平台、Accupass平台及島內散步平台販售，當天除了感受基隆的多重面貌與歷史人文之美，也可以參加各場次遊程，體驗西岸常民生活，活動名額有限，建議民眾提前報名。

(中時 )