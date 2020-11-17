網友貼出算命師給的名冊，讓她和老公笑到不行，更直言不會考慮使用。(圖取自爆怨2公社)

取名是一門很大的學問，在台灣不少家庭都會透過算命師的協助來決定。日前一名母親分享，自己拿到算命師給的名冊後卻當場傻眼，上頭不僅出現一堆生僻字，有些念起來還有特殊諧音「張茱媞、張娟菁」等讓她直言根本不會考慮，更笑說若是用了小孩長大可能會和她斷絕關係。

原PO在臉書社團「爆怨2公社」上發文吐槽，表示算命師取名字是不是都用同樣的範本，「搞一些生僻字，然後結論就是算字數，這樣大家都差不多名字了吧？這些字就算隨意組合，我也選不出一個好聽的名字阿。」

從貼文中的照片可以看到，新生兒的姓氏為「張」，而算命師給出的建議讓人匪夷所思，如「茱媞（豬蹄）」、「娟菁（捐精）」、「玫敦（沒蹲）」、「凊甄（清蒸）」、「姬菇（嘰咕）」還有眼尖的網友發現連釋義為豬的「彘」字都在名單中。

這讓原PO直呼，「這些名字很鬧，不會考慮。就算組合排列也很難選。」更說自己和老公也笑很久，自己也笑到剖婦的傷口痛，更說發出來只是娛樂大家。果然其他網友也笑翻的回應「第一個和第三個快笑死了，豬蹄，泥鰍」、「欸等等。我第一眼看到張娟箐對嗎⋯⋯」、「不要第一個髒豬蹄就好」、「裡面滿多蔬菜水果肉類名字，這位命名師應該很餓」。

(中時新聞網)