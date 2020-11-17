東協10 國與大陸、日本、韓國、澳洲及紐西蘭5國歷經長期談判，於11月15日簽署「區域全面經濟夥伴協定（RCEP）」，這份協定涵蓋全球3分之1國內生產毛額（GDP），更是展現大陸這個強權崛起的現象，外媒記者分析，北京當局在外交上取得大勝利，但要靠這份協定成為西太平洋地區經濟霸主，還差得遠。

據《華爾街日報》報導，該報駐港記者Mike Bird指出，RCEP成員國有10個是東協國家，總計15個成員國有7個早在2年前就加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），該份協定前身為美國總統前歐巴馬所推動的跨太平洋夥伴協定(TPP)，但川普上任幾日後就宣布退出，各自與其他成員國討論雙邊貿易協定（BTA）。

RCEP是由東協在2011年提出，由北京當局主導，大陸是這份協定的重要元素，該協定承諾關稅削減幅度低於CPTPP，美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）認為，RCEP也沒提出對於環境與勞工規定，並在解決競爭、服務與投資等環節，也沒有加以敘述。

此外，印度在去年退出RCEP，原本澳洲、紐西蘭預期可以透過該協定打入印度市場的期待落空，加上各國大多有簽定多邊與雙邊貿易協定，RCEP能發揮空間比預期還小。也就是說，RCEP與其說是一個組織的創新者，更像一個現有體制遵循者，加上當時討論該協定的時間，大陸與多國關係還算良好，但今年像是該協定的大型經濟體澳洲，就在新冠疫情議題上與北京當局爆發衝突。

不過，RCEP的確在外交上取得重大成就。主因就是有北京當局參與，加上出口商只需要一個原產地證書就可以與任何其他成員進行貿易，相較於其他亞洲現有經濟協定規則簡單，有助於吸引其他廠商前往該區營運，Peter Petri和Michael Plummer在彼得森國際經濟研究所發表文章就提到這些重點。

該報導也提到，沒有加入RCEP、CPTPP的印度與美國將是輸家，因為他們被排擠在這些簡易的貿易規則內，無法參與有利於自身經貿決策過程。事實上，台灣也被擋在RCEP門外，甚至也還沒加入由日本主導的CPTPP。

(中時新聞網)