今日18:30國防部通報，1架F-16戰機進行夜航訓練，於18:05在花蓮起飛，18:17雷達光點消失(花蓮機場東北面8浬)，疑似失事，26作戰聯隊長蔣正志上校失聯，除黑鷹全力搜救，也通知海巡署出勤、空勤搜救機待命，並請漁業電臺、基隆海岸電臺廣播、附近船隻全力協尋。

一、本中心獲報立即通報海巡署派艦艇前往，並請空勤花蓮搜救機待命及請漁業電臺、基隆海岸電臺廣播附近船隻協尋。

二、18:35海巡署回報派遣PP-2059艇前往搜救。

三、18:58海軍S-70C型反潛機花蓮起飛前往搜救。

四、19:02海巡署回報加派基隆艦、PP-3568艇、PP-5052艇及PP-10028艇前往搜救。

五、19:40國防部通報，屏東C-130預計20:25起飛前往投擲照明彈，協助搜索空域照明。

參、累計出動兵力：國防部搜救機2架次及海巡署艦艇5艘次(1艦4艇)。

(中時新聞網)