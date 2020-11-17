一架F-16戰機今晚6時5分，從花蓮起飛進行夜航訓練時，僅2分鐘就從雷達光點消失，機上飛官蔣正志上校失聯，國防部證實，黑鷹搜救起飛搜救中，通知海巡署出勤、空勤搜救機待命，並請漁業電台、基隆海岸電台廣播附近船隻協尋。據悉，蔣正志今年44歲，為嘉義縣水上人，已婚無子女，總飛行時數2861小時。
空軍司令部表示，本屬花蓮基地乙架 F-16單座戰機（機號6672），18時05分由飛行官蔣正志上校駕機起飛執行例行性訓練任務，18時07時於機場東北面9浬光點消失，空軍已成立應變中心，展開搜救行動。
國防部指出，F-16戰機夜航訓傍晚6點5分從花蓮起飛，6點7分時就從雷達光點消失，起飛短短2分鐘就失聯，據了解這架飛機為單人座，機上有一名飛官失聯，最後出現地點為花蓮機場東北面8浬，6點25分國防部松山夜待黑鷹搜救起飛搜救中，通知海巡署出勤、空勤搜救機待命，並請漁業電台、基隆海岸電台廣播附近船隻協尋。
蔣正志失聯的消息傳息，他的臉書立即湧入眾多祈禱留言「教官不會有事的」、「母娘庇佑，平安歸來」、「一定會沒事的，一定會」。
(中時新聞網)
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