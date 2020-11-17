疫情影響，跨境電子商務已成主流，為協助業者拓展東南亞市場，新北市經發局與越南商務加速器VeSA將在11月19日舉辦「前進越南商機論壇」，邀請安永聯合會計師事務所、萬國專利商標事務所律師及VeSA執行長跨域交流，分享越南市場從稅務、法務、企業落地、網紅行銷及跨境電商等實戰功略與趨勢。

經發局表示，東南亞國家與台灣產業分工及消費市場密不可分，自市長侯友宜去年率團赴東協3國新加坡、泰國、越南考察，更加重視新北市與東南亞國家的海外布局及雙邊投資。

經發局指出，因中美貿易戰升溫以及新冠疫情持續衝擊國際政經情勢，全球製造業正大規模變革，企業紛紛面臨拓展海外商機及數位轉型，新北市協助企業化危機為轉機，透過輔導轉型電子商務拓展業務規模、開闢國際新通路，其中東南亞等國家就是最好的機會之一。

經濟發展局亦強調，零接觸經濟是疫後經濟重點，今年經發局亦透過新外商及跨境電商，虛擬及實體通路協助業者，如今年8月中旬號召亞馬遜全球開店、eBay、PChome商店街等20家國內外各大電商業者組成新北電商顧問團並成立「新北電商學院」，輔導企業轉型電商的各種疑難雜症。

另整合外送平台、超商零售業者能量推出「新外商」以及首推「國際視訊採洽商洽會」等，推動零接觸經濟不遺餘力。

「前進越南商機論壇」活動免費並採線上報名制，歡迎欲前進東南亞市場以及轉型電商之企業踴躍報名，更多活動訊息詳見報名網頁：https：／／www.accupass.com／event／2010160301197618043930

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