李妍瑾、元元日前在中天綜合台《小明星大跟班》，因脫長靴重摔事件引熱議，兩人近日錄TVBS《11點熱吵店》再度同台，這也是兩人自新聞事件後，首度鏡頭前碰面。節目才開場，李妍瑾不改直率個性：「我私底下是不是其實人很好？」元元笑著點頭，主持人沈玉琳也為雙方緩頰，認為節目玩遊戲難免擦槍走火，因為兩位各有擁護者，粉絲們心疼自己的偶像，才會引發口水戰。

沈玉琳請元元自行解釋，元元說：「妍瑾當下有叫我也拉她的鞋子，但她又不是故意的，我幹嘛報仇？」另一主持人Melody問起老妹與嫩妹差別，雙方再度交鋒。嫩妹代表元元分享出外景經驗，某次被要求從高處跳下，直呼太可怕，沈玉琳表示自己看過該集節目播出，吐槽元元口中的高處，大概是跟高腳椅差不多的高度。

李妍瑾（左）撩小鮮肉。（TVBS提供）

老妹代表李妍瑾則分享經驗表示：「以前我們最低是3米水深，就算你不會游泳，也不給你穿救生衣，因為穿了會檔住胸部。」她曾相信製作單位會派人救自己，所以即使不會游泳，也一股腦往水裡跳，結果在水中「眼前已看到一片白光」，才有人把她拉起來，獲救後還不斷吐水。聽到前輩的深度，元元大呼：「你們一直在講以前，我們是講現在啊。」

(中時 )