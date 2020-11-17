國家通訊傳播委員會（NCC）將於明日討論中天新聞換照案，有媒體傳NCC下週(25日)將邀中天負責人、大股東到會最後補充說明並對附帶條件「畫押」，中天新聞表示，不對換照審查發展作任何臆測，中天新聞期盼NCC依法行政、依法審查 ，保持意識型態中立，尊重並落實憲法及NCC組織法維護言論自由的責任, 並實踐衛星廣播電視法及通訊傳播基本法保障公眾閱聽權益的任務。

中天新聞強調，衛星新聞台非稀有也非佔用公共資源，專家學者多認為應予寬鬆審查，尤其新聞台具政治性質，中天換照案政府應避免審查內容好壞，造成箝制言論與寒蟬效應。

中天換照案，從多起裁罰雙標，到聽證會主持人未利益迴避，到鑑定人一面倒且未接受當事人及利害關係人提問，再到NCC臨時更改評分配分標準，在在引發社會重大疑慮，中天新聞呼籲，關注台灣民主發展的民眾，在審照倒數時刻，更要共同關注NCC是否公正合法行使審查的職權，是否有違人民對國家機關依法行政的信賴。

(中時 )