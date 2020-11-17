空軍F-16戰機失事後，參謀總長黃曙光火速進入衡山指揮所監控搜救狀況，並緊急調度還空軍協助救援。空軍司令部並於晚間在花蓮基地召開「F-16型機光點消失臨時記者會」說明該案，並希望全民集氣，能將蔣正志平安帶回。

此外，海巡署獲報後立刻出動基隆艦等1艦4艇馳往救援，國防部指出，這架F-16戰機實施夜間例行訓練時失事，駕駛26作戰聯隊長蔣正志上校失聯，蔣是第26作戰隊隊長，飛行總時數2230小時。國防部已加派，黑鷹搜救機松山起飛及海軍S-70C型反潛機花蓮起飛搜救中，另海巡署加派艦艇現場搜救中。

空軍司令部則表示，這架本屬花蓮基地的 F-16單座戰機（機號6672），18時5分由飛行官蔣正志上校駕機起飛執行例行性訓練任務，18時7分時於機場東北面9浬光點消失，事發後空軍立即成立應變中心，展開搜救行動，由副司令范大維坐鎮。

國防部指出，目前失聯的駕駛員蔣正志上校， 65年次，家住嘉義縣水上，膝下並無子女 家中留有母親和妻子。

(中時新聞網)