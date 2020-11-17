曾執導過電視劇《濟公》、《神機妙算劉伯溫》等知名電視劇的資深導演鄭少峰，驚傳因急性腦梗塞病逝，享壽76歲。被暱稱「二毛導演」的他，生前篤信濟公，對「濟公」題材特別有興趣，也執導超過千集以上《濟公》相關電視劇，而濟公活佛是在農曆10月3日得道，鄭少峰導演也在農曆10月3日（17日凌晨）離世，相當巧合。

鄭少峰的太太表示，導演的平常身體一直不錯，只有高血壓都以藥物控制，10日下午發現右手不能動，加上嘴巴無法說話，緊急送往三軍總醫院，被發現腦部中風，因血塊過大曾以溶血栓劑搶救，在加護病房搶救7天無效，仍於今（17日）日凌晨2點45分辭世。將擇日於第二殯儀館舉行公祭，家屬希望合作過的藝人和朋友都來能送他最後一程。

當年以《神機妙算劉伯溫》站穩戲劇一哥地位的黃少祺表示，由於二毛導演僅執導過兩個單元左右，當時沒有互留聯繫方式，因此後來兩人已很多年沒有聯繫，只記得15年前的二毛導演就已經是個「白長髮」造型的導演，很擅長拍武打戲，對他在武打方面的專業印象深刻，聽聞他過世也覺得不捨。

(中時 )