看好「沙烏地願景2030」商機，外貿協會17日舉辦2020台沙企業領袖對談，貿協董事長黃志芳在去年12月參訪沙烏地阿拉伯與四大商會之一麥加商工會簽署MOU，此次線上企業領袖對談與視訊採購，加深台沙雙方企業合作。

貿協邀來台塑、聯華食品、台灣世曦工程、創揚科技與惇成企業等國內業者，與麥加商工會、台灣-沙烏地商會等代表，就工業區管理、女性在中小企業角色、加強沙烏地農產品拓銷及台沙防疫合作等議題做線上對談，另一方面也安排21家供應商與當地5家買主做視訊採購洽談。

貿協指出，麥加商工總會為沙烏地四大商會之一，為當地歷史第二久的商工團體，會員數超過4萬5千人，由於沙國規劃2030年朝覲人數要達到3,000萬人，基礎建設、飯店、飲食及醫療等民生龐大商機，且當地規範相關商業行為只有麥加地區的公司可以投標及經營，標案還是由麥加商工會主導或負責，為此，貿協董事長黃志芳特地在去年12月前往拜訪，並與麥加商工會簽署合作備忘錄，此次對談就是要實踐當時深化合作的承諾，協助台灣業者爭取搶進沙烏地商機。

貿協指出，原本今年要在沙國首都利雅德舉辦首屆「沙烏地台灣週」，但因疫情影響，將延至明年，需視疫情狀況確定，將鎖定智慧方案、汽車零配件、加工機械與綠能等產業，提升台灣產品形象，拓銷阿拉伯、前進大中東。

貿協強調，聯華食品首度參與領袖對談，主要是看好沙烏地阿拉伯盛產的椰棗、咖啡等農產品，而台塑則是針對沙國的農作導入滴灌技術包括因應該國缺水為保持農作水份的保水劑等，透過對談讓沙國企業進一步了解台灣資通訊、醫療等技術，會中更有麥加工商會成員指出，期將台灣防疫全套移植至沙國包括隔離、監測等互聯網解決方案，黃志芳為協助台灣廠商大漠淘金更是全程陪同。

(工商 )