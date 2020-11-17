陶晶瑩（陶子）將適逢出道30週年，17日宣布在明年2月27日於台北小巨蛋舉辦「大同氣密窗2021陶晶瑩MOMAN」演唱會，她首度在小巨蛋開唱，表示確認拿到場地時其實沒有什麼興奮或擔憂，反而有種踏實感，她覺得自己像蝸牛，「按部就班就走到這個篇章，所以心情上是平靜的，也很期待我可以拿出什麼給大家。」

她2年前在台北國際會議中心連續舉辦2場演出，吸引逾6000名粉絲支持，將再度開唱，她在節目規劃上，從最初的主題發想到視覺設計，皆親身參與討論，對於演唱會取名「MOMAN」代表多重涵義，一是以陶子的英文暱稱「MOMOKO」加上「MAN」，這也剛好是WOMAN的首個字母倒置，傳遞出近年不再單純以男女去區分社會角色的嶄新樣貌。

視覺上，她嘗試以簡約的黑白上衣和淡妝、亂髮呈現真實生活樣貌，及象徵外界評論的噴漆、貼紙或傳單迎面而來，陶子說：「在這個時代，我們必須學會去擁抱混亂的美感，才能活得自在。」並向歌迷承諾該唱的歌肯定都會唱，包括上一場的許多遺珠更要唱好唱滿，自信笑稱：「票會很難搶喔。」而陶晶瑩的台北小巨蛋演唱會門票將在28日於KKTIX與全家便利商店FamiPort開賣。

(中時 )