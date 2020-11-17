廚藝選秀節目《料理之王》之「料理周記」13日播出花絮，除挑選蘋果、奇異果、奶茶等平價、高價產品給選手盲測，還有全聯先生的快問快答，爆笑回答令人噴飯。工作人員也設下陷阱詢問：「若福原愛和Lulu同時落海該救誰？」

沒想到全聯先生馬上妙答，一點也不遲疑就回答：「我們一起跳下去吧！」加上中肯老實的樣貌，令人會心一笑。一場平價與奢華的美食盲測，甚至有選手「連四錯」，讓現場工作人員笑翻天。

有趣的是，平價與價差17倍的高級水果，選手猜對原因，竟是因便宜的切較大塊，也讓眾人狂笑。

(中時 )