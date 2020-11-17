福原愛Lulu落海先救誰 全聯先生神回答 20:542020/11/17 中時 吳維書 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 廚藝選秀節目《料理之王》之「料理周記」13日播出花絮，除挑選蘋果、奇異果、奶茶等平價、高價產品給選手盲測，還有全聯先生的快問快答，爆笑回答令人噴飯。工作人員也設下陷阱詢問：「若福原愛和Lulu同時落海該救誰？」 沒想到全聯先生馬上妙答，一點也不遲疑就回答：「我們一起跳下去吧！」加上中肯老實的樣貌，令人會心一笑。一場平價與奢華的美食盲測，甚至有選手「連四錯」，讓現場工作人員笑翻天。 有趣的是，平價與價差17倍的高級水果，選手猜對原因，竟是因便宜的切較大塊，也讓眾人狂笑。 (中時 ) #全聯先生 #料理之王 #Lulu #福原愛 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園創全亞洲之先引進事故安全官 不救災改當指揮官衛星 22:092020/11/16 社會 主力群作價互別苗頭 20檔紅光耀眼 14:292020/11/16 財經 強強滾！「台灣5G國家隊」指數 表現勝全球 13:432020/11/17 財經 中時專欄：林建甫》攻讀碩博士的CP值 20:572020/11/16 名家 新光鋼頒獎學金 善盡企業回饋社會責任 10:002020/11/17 財經 股神變了！不愛大象級併購改買庫藏股 22:392020/11/16 財經 攻讀碩博士的CP值 04:102020/11/17 時論廣場 全台灣「最安全」的一棵樹 只有新竹人知道在哪 19:292020/11/17 搜奇 外資認錯 台股續創高 04:102020/11/17 財經要聞 住破廟睡硬板 樂與士兵共甘苦──胡宗南將軍風範（十三） 14:222020/11/17 兩岸史話 娛樂熱門新聞 超兇主播只遮兩點吃泡麵 最後全脫了50萬人看光 - 娛樂 沒實現娶高金素梅 身家上億何家勁麵包店打工近照曝光 - 娛樂 日本第一渣男認「啪啪女社長5年」 遭公司冷凍下場慘烈 - 娛樂 F級女星自爆遭黑道扒光非禮 昔公園野戰人夫全被攝 - 娛樂 輔大豪乳女神解鎖「激戰18招」：備好衛生紙 網羞喊母湯 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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