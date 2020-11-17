桃園市長鄭文燦17日跟李科永文教基金會簽約，共同宣布將於桃園區風禾公園興建「李科永紀念圖書館」，由基金會出資7000萬，不足的5000萬將由市款挹注，鄭文燦也當場許下2個承諾，不影響現有綠腹地、全面植栽，並改善照明和步道，打造森林圖書館。

鄭文燦表示，李科永一生從事木材事業，熱心公益，有感年幼失學，特別重視地方教育，陸續在各縣市捐資成立圖書館，基金會與市府歷經2年協商溝通，多次會勘市內各大公園，最後擇定風禾公園設立全台第8座紀念圖書館。

桃園市長鄭文燦17日跟李科永文教基金會簽約，共同宣布將於桃園區風禾公園興建「李科永紀念圖書館」。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦17日跟李科永文教基金會簽約，共同宣布將於桃園區風禾公園興建「李科永紀念圖書館」。(蔡依珍攝)

鄭文燦指出，基金會捐贈7000萬元並指定設計建築師，在與桃園市立圖書館團隊研議整體規劃設計後，由市府發包採購，強調不會影響公園綠覆率，市府將配合圖書館設立一併改造周邊植栽、照明及步道等設施，讓公園內森林的光影與圖書館互相輝映，並依實際建築設計與內裝需求提供部分配合款，打造兼具人文及環保特色的圖書館。

桃園市立圖書館館長唐連成指出，已和基金會討論出圖書館的雛形，融合防災中心風格，面慈文路打造3層樓、總樓地板面積約700坪的圖書館，不但有大面積落地玻璃引入自然採光，還會有廊道通往小森林，估計藏書約4萬冊，至於分館特色會再和基金會研究，可能朝防災主題規畫。

李科永文教基金會常務董事李振宇表示，李科永先生本於幼時求學不易，因此特別重視子女教育，平生致力於幫助貧困孩童的求學之路。李科永文教基金會秉持傳承李科永先生回饋社會的理念，於各地陸續捐資興建圖書館，包括苗栗、宜蘭、羅東、高雄、台中、台北及新北等縣市，以及未來將落腳於桃園的第八座圖書館，提供社會各角落亟需完善求學環境的孩童們，更為完整的學習資源。未來桃園市李科永紀念圖書館將與風禾公園的樟樹林緊密結合，營造出充滿綠意的學習環境，也可以讓市民有更高的生活品質。

(中時 )