金曲歌王陳奕迅，昨(16日)正式宣布入駐抖音，此消息一出，各界應援瘋狂湧入，化身超強吸粉機的他，短時間就吸引了400多萬粉關注，同時也攻占「抖音熱點」、「明星DOU榜」，可說人氣相當火爆！許多圈內好友也紛紛錄製影片歡迎Eason入駐。

圖/ 翻攝自網路

首次開抖音直播的Eason玩得相當開心，同時他徵求粉絲的應援：「直播竟然有這麼多東西要準備？看在我這麼可愛的份上，幫幫忙啦~」；曾志偉也發影片說有夢想(指買下抖音)誰都了不起；鄧紫棋更唱：「你會不會突然地出現，在我的抖音裡面」；楊千嬅更曬出他們之前歌唱比賽時的照片，回憶他們已認識25年。

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此次的COVID-19，對Eason的影響也相當大，原本計劃好的巡迴演唱會也一再延期，最後只能在今天7月時，在網路上開了一場《日出日落慈善演唱會》；除此之外，便是近期在《雙11狂歡夜》演唱會上的壓軸演出。也讓許多歌迷終於能一飽耳福，聽到久違的熟悉歌聲。

在疫情尚未平息的情況下，透過這次Eason進駐抖音，也讓不少歌迷多了一個途徑能更新歌王的最新動態。

(中時新聞網)