雖然美國國會主導權仍有變數，但隨著美國經濟疲弱、二波疫情嚴峻，不論誰當家，美國勢必續行寬鬆政策，支撐美國疲弱的經濟。富達投信表示，前進美國資產，美高收益債CP值較高！

富達投信指出，相較屢創新高的美股來說，美高收益債不僅波動度較低且有穩定的收益做下方保護，美高收益債評價較便宜。

由於拜登要推行民主黨的政策訴求，富達投信指出，可預期後續法規上的緊縮，此外經濟疲弱，配套的貨幣與財政政策對未來經濟與金融市場的展望相形重要。

部分產業如新能源可能會受惠於拜登的當選，而針對能源、醫療與金融業的風險則相應增加。富達投信說，但須等喬治亞州的參議員選舉結果確定後，至少要到2021年元月才能釐清相關產業的前景且相關法規的制定可能耗時多年才能完成。

在過去12個月已有超過2成的能源發債企業違約，富達說，主要是來自於探勘和生產（E&P）與原油服務業的子產業，因此能源高收益債價格已經反映了大部分的壞消息。

對2021年來說，富達認為，疫情控制與疫苗發展進度對美國與全球經濟發展才是重中之重。

(工商 )