櫃買中心17日表示，經形式審閱上櫃公司公告申報之109年第3季財務報告，上櫃有價證券應調整交易方式有7家，並自11月19日起實施，其中華義（3086、泰谷（3339）及辣椒（4946）等3家公司，因財務報告顯示其淨值已不低於所列示股本二分之一，且較前期增加，另亦無其他各款應變更交易方法之情事，恢復為普通交割。

櫃買中心另說明其他相關調整交易方式之公司及原因如下：

1.繼續變更交易方法並新增採分盤方式交易之上櫃有價證券：天剛（5310），因財務報告顯示淨值已低於所列示股本十分之三，故繼續變更交易方法並新增採分盤方式交易。

2.繼續變更交易方法但取消分盤方式交易之上櫃有價證券：勝昱（4304）、德宏（5475）及百徽（6259），勝昱及德宏等兩家公司因財務報告顯示淨值已回復至所列示股本十分之三以上，惟仍低於所列示股本二分之一，故繼續變更交易方法但取消分盤交易方式。百徽公司因財務報告顯示淨值已不低於所列示股本二分之一，惟淨值仍未較前期增加，故繼續變更交易方法但取消分盤交易方式。

櫃買中心指出，恩得利公司（1333）未依規定期限公告申報109年第3季財務報告，因該公司前未依規定期限完成公告申報108年度、109年第1季及109年第2季財務報告，暨內部控制制度顯有重大缺失及與關係人債務協商等重大影響股東權益等情事，自109年4月7日起停止櫃檯買賣已屆滿6個月仍未改善，櫃買中心於10月7日公告其有價證券自11月17日起終止櫃檯買賣。

(工商 )