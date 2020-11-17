南韓女團Dal★Shabet前成員朴秀彬驚傳今（17）日跑行程途中，在高速公路遇到4輛車連環追撞事故，當下被緊急送醫，經治療後目前無生命危險；經紀公司也聲明，秀彬會以健康為優先，短期內工作全喊停。

秀彬今日上午結束在首爾郊區的拍攝行程，搭車趕下一個行程，要回首爾市區錄製綜藝節目《Miss Back》，途中駕駛行經中部內陸高速公路時，發生4輛轎車追撞的事故；當下警方和救護車迅速趕到，秀彬也被送醫治療，經紀公司表示她目前沒有生命危險，不過，手邊正進行的節目演出機會可能喊卡，以她的身體健康為主。

她是綜藝節目《Miss Back》固定班底，要和其他出道多年卻長時間沒活動的女星較勁，透過節目中的好表現，有機會成功再翻紅，豈料，秀彬遇到車禍，短期內必須休養，可能錯過一次再成名的機會。

朴秀彬今年26歲，是團體裡的主唱也是「忙內（年紀最小）」，目前仍就讀建國大學電影學系，在2011年出道後，除了團體活動外，個人也有參與一些韓劇演出；2017年12月合約到期後，選擇不續約離開公司，但她的Instagram或一些個人資訊，還是介紹自己是女團Dal★Shabet的秀彬。

(中時新聞網)