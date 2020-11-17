空軍傳出F16戰機從雷達光點上消失，國軍立即啟動搜救機制，空軍松山基地搜救S-70C直升機於晚間6時25分起飛，於晚間7時14分抵達目標區執行搜救。此外，6時58分衡山指揮所下令海軍搜救直升機起飛，於7時4分抵達抵達目標區海域，並未發現人機。空中搜救任務持續進行中。

此外，海面搜尋也展開動員，海巡署出動4艘船艦前往目標海域，海軍蘇澳基地也出動1艘獵雷艦加入搜救行列。空軍司令部表示:目前最重要的任務是要把下落不明的蔣正志上校平安帶回。

F-16A戰機駕駛員為第26作戰隊隊長上校蔣正志。(圖/國防部提供)

(中時新聞網)