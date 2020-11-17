F16花蓮空域失聯 軍方海巡出動2直升機5船艦緊急搜救 21:082020/11/17 中時新聞網 陳泳溙 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 F16戰機花蓮空域失聯 軍方緊急啟動海空搜救行動（報系資料庫） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 空軍傳出F16戰機從雷達光點上消失，國軍立即啟動搜救機制，空軍松山基地搜救S-70C直升機於晚間6時25分起飛，於晚間7時14分抵達目標區執行搜救。此外，6時58分衡山指揮所下令海軍搜救直升機起飛，於7時4分抵達抵達目標區海域，並未發現人機。空中搜救任務持續進行中。 此外，海面搜尋也展開動員，海巡署出動4艘船艦前往目標海域，海軍蘇澳基地也出動1艘獵雷艦加入搜救行列。空軍司令部表示:目前最重要的任務是要把下落不明的蔣正志上校平安帶回。 F-16A戰機駕駛員為第26作戰隊隊長上校蔣正志。(圖/國防部提供) (中時新聞網) #搜救 #出動 #直升機 #抵達 #16 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 F-16戰機失事 參謀總長黃曙光火速進入衡山指揮所監控 20:492020/11/17 政治 F16戰機花蓮外海失事 蔣萬安曝16字心聲 20:362020/11/17 政治 F-16戰機疑似花蓮失事 作戰聯隊長蔣正志上校失聯 18:562020/11/17 社會 場勘3千米高營地患高山症 3巡山員堅持2天成功獲救 12:092020/11/15 社會 3人高山症失溫 花蓮3千米高山區待援 太管處林務局場勘出狀況 23:082020/11/13 社會 F-16軍機光點消失 行政院：蘇揆指示相關單位全力搜救 20:092020/11/17 政治 桃園創全亞洲之先引進事故安全官 不救災改當指揮官衛星 22:092020/11/16 社會 直播》F-16花蓮失事 空軍：起飛後2分鐘失聯 7機艦正全力搜救 19:552020/11/17 政治 白骨奇案4／幹員撿屍連跌倒2次 起身驚見「白白的大骨」 07:122020/11/17 社會 F-16花蓮外海失事 飛官蔣正志上校 海巡署派1艦4艇救援 19:122020/11/17 政治 政治熱門新聞 周玉蔻為何力挺丁怡銘？網爆民進黨駭人內幕 - 政治 「罷捷」最新連署份數曝光 黃捷本人說話了 - 政治 獨駕F-16戰機夜航訓練失聯 空軍：盡最大努力搜尋蔣正志上校 - 政治 高嘉瑜被爆擁「2間千萬房產」4點聲明回應了 - 政治 周玉蔻挺丁丁砲轟皇家牛肉麵 網友反應令人傻眼 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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