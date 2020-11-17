大陸深圳市市場監督管理局官網近日發佈一則行政處罰決定消息，深圳市騰訊計算機系統有限公司，因涉嫌發布虛假廣告及使用絕對廣告用語，在本月5日被罰款20萬人民幣（約台幣。

據當地處罰依據，騰訊違反《中華人民共和國廣告法》中的第5章法律責任中的第55條，有關發布虛假廣告的規定，已有市場監督管理部門勒令停止發布廣告，並處廣告費用3倍以上5倍以下的罰款，廣告費用無法計算或者明顯偏低的，處20萬以上100萬以下罰款。

(中時 )