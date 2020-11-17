深圳騰訊涉發布虛假廣告 被罰款20萬人民幣 21:102020/11/17 中時 林至柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 騰訊涉發布虛假廣告，被罰20萬人民幣。（取自星島網） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸深圳市市場監督管理局官網近日發佈一則行政處罰決定消息，深圳市騰訊計算機系統有限公司，因涉嫌發布虛假廣告及使用絕對廣告用語，在本月5日被罰款20萬人民幣（約台幣。 據當地處罰依據，騰訊違反《中華人民共和國廣告法》中的第5章法律責任中的第55條，有關發布虛假廣告的規定，已有市場監督管理部門勒令停止發布廣告，並處廣告費用3倍以上5倍以下的罰款，廣告費用無法計算或者明顯偏低的，處20萬以上100萬以下罰款。 (中時 ) #深圳 #罰款 #廣告 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 杜絕亂丟垃圾 麥寮公所錄影開罰 04:102020/11/17 地方新聞 虧損逾60億 蛋殼公寓驚爆倒閉 04:102020/11/17 全球財經 陸港觀盤－網貸監管新規 加速汰弱留強 04:102020/11/17 全球財經 網軍逼走國傳司 外交部認命搬遷 04:102020/11/17 焦點要聞 智慧國土政策 內政部啟用3D國家底圖 11:292020/11/17 財經 施壓川普政府盡快發布當選確認 拜登 公布經濟施政主軸 04:102020/11/17 全球財經 司法黃牛印製名片詐財 假律師遭聲押 10:322020/11/17 社會 馬雲痛失首富 富比世：農夫山泉鐘睒睒成中國新首富 16:192020/11/17 財經 京東Q3營收、獲利 優於預期 04:102020/11/17 全球財經 首家外資電支登台 蝦皮申請專營電支准了！ 18:242020/11/17 財經 政治熱門新聞 周玉蔻為何力挺丁怡銘？網爆民進黨駭人內幕 - 政治 「罷捷」最新連署份數曝光 黃捷本人說話了 - 政治 高嘉瑜被爆擁「2間千萬房產」4點聲明回應了 - 政治 獨駕F-16戰機夜航訓練失聯 空軍：盡最大努力搜尋蔣正志上校 - 政治 周玉蔻挺丁丁砲轟皇家牛肉麵 網友反應令人傻眼 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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