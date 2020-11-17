台北市百貨周年慶本周在京站18日開打後，最後壓軸是SOGO天母店即將於下周25日登場，SOGO天母店長蕭淑英強調，不只回饋加碼到底，就連卡友禮也有獨家加碼陣容，經典紅色Hello Kitty卡友禮外，更攜手DAKS 10、OWNDAYS推出消費禮，500元起消費即可獲一系潮味十足商品，預計12天將衝出10.12億業績，年增3％。

根據SOGO百貨統計，目前首波周年慶包括台北三店、中壢店與高雄店均已達標，緊接著天母店與新竹店都是位於天母商圈、大新竹商圈的業績龍頭，一旦達標全台周年慶各店才算是「全壘打」！

蕭淑英強調，天母商圈在台北市儼然置身於商圈競爭之外的「天母國」，因疫情鎖住而使得居住天母的台商、各行各業高管、甚或居住在台的外國人，加上台北北區淡水移入外籍人口置多，都是穩住天母SOGO店的最大關鍵，前十月包括家電、化妝品、超市等業績均有成長，尤其是city'super超市業績更是穩站全台店王，而鼎泰豐業績更因在地消費依舊暢旺而躍進全台第四大業績王。

由於天候關係，天母商圈內三大日系百貨中包括大葉高島屋百貨與新光三越天母店雖提前開跑周年慶，但相對業績受到北市蛋黃區的信義區周年慶強力拉扯不如預期，加上台北車站站前商圈新光三越站前店提前於11月開打周年慶，SOGO天母店今年成為北市周年慶最後壓軸場次，蕭淑英指出，截至目前為止SOGO天母店前十月業績雖有2%衰退，但比起其他同業相對穩定，在周年慶業績衝刺下，有望拉提全年業績力拚45億元、年增5%目標。

(工商 )