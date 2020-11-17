王淑麗、徐湘華、張佳如日前為東森傳愛公益募款，領頭前往弱勢家庭採訪報導，與吳宇舒、韓佩穎、黃文華等主播群，發揮各自社群影響力，補強宣傳力道，從2016年持續舉行的公益募款活動，也在短短10天突破800萬，11日宣布募款達標後，善款仍持續湧進，累計至16日晚間已逼近千萬。

實地訪查宜蘭安安慢飛天使家庭關懷協會後，評估訂出450萬募款目標，雖壓力不小，但當王淑麗聽到洧漳弟弟努力透過桌球復健，終於拿下全國身障冠軍，卻得面臨球隊拒收、師長排斥的困境；徐湘華採訪永宸弟弟，他組裝電扇很有一套，過去卻曾面臨校外教學、長官視察時，被師長要求請假在家，這些慢飛的孩子都有各自擅長領域，未來有機會成為專業職人，他們的故事也感動許多人，主播群更認為這些故事應該被更多人看見。

東森傳愛第5年，成立幼幼基金會，將發掘更多需要、導引更多善心。幼幼基金會每年將為青少年和慢飛天使等弱勢族群募款、幫助偏鄉在地團體，同時不斷尋找有需要的個人或家庭，給予所需。

(中時 )