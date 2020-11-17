高訂設計師方國強Khieng ATELIER品牌20周年，方國強17日指出，將以開啟與不丹皇太后桑傑·曲登Gyalyum Sangay Choden Wangchuck所創辦「The Gyalyum Charitable Trust 皇太后慈善基金會」合作，推出MEET LOVE慈善戒指訂製並於12月17日不丹國慶日進行義賣。

20年來方國強致力於巴黎、台北、上海等地高級訂製暨高級珠寶設計，低調而隱密地為少數皇室及諸多名人量身訂製獨一無二的禮服和珠寶配飾，原本今年為了不丹公主婚禮而設計的珠寶配飾因疫情而無法前往祝賀，方國強指出，去年光是去巴黎就達六趟，今年都沒有出國也藉此養好身體，進行MEET LOVE慈善戒指設計，且因此開啟與不丹皇太后桑傑·曲登所創辦「The Gyalyum Charitable Trust（皇太后慈善基金會）」的慈善合作。

也因為疫情影響全球時尚精品界，方國強在今年業務相對緊縮，像是原預定上海工作坊延後開幕，而明年業務相對有望補進來，包括航空業、金融業界二年制服換裝等訂製訂單會彌補進來，且原本預計明年即可上線的電商品牌，目前積極規劃中，預計明年中旬有望開台上線。

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