「請給恆春半島1條救命的路，而不是政治道路！」恆春半島6鄉鎮的首長、代表、議員等人17日齊聚一堂發起連署活動，向中央喊話爭取快速道路南延與恆春鐵道支線，並強調若政府再以不符經濟效益打發民意，不排除北上抗議。

長年來恆春半島居民以醫療、觀光等訴求，不斷爭取快速道路南延，但換來的卻是「政治支票」，恆春鎮長陳文弘不諱言道，每到選舉期間快速道路議題絕對浮出檯面，但選後也就拋在腦後，這非常不負責任，大家要的是救命路而不是政治道路。

恆春半島6鄉鎮長、代表、議員等人17日齊聚向中央喊話，要連署爭取快速道路南延與恆春鐵道支線。（謝佳潾攝）

他說，中央總以不符經濟效益拒絕建設，但偏鄉、山林中的少數住戶也沒有被剝奪用水用電的權利，一根根電線桿不也是排排立好，但這些有經濟效益嗎？很顯然，關於民生必要的公共建設是不能以經濟效益作為主評估，所以這次特地邀集恆春半島6鄉鎮長一同為民眾發聲。

對此，滿州鄉長余增春有感道，若要提經濟效益，他還真不知道台61線的效益有多大？他敢說，那邊的車潮絕對沒有南下恆春半島的多，可它建成了而恆春的還遙遙無期。不少代表附和稱，希望中央可拿出台61線的評估報告與恆春的做比對。

會中，大家達成共識「連署是玩真的」，將由鄰里長持續號召民眾參加，屆時中央若再不理，不排除北上抗議。陳文弘強調，因各鄉鎮所需不同，所以大家是「先求有再討論地點」，並非要為難中央，而是民眾真的需要。

(中時 )