加密貨幣比特幣今年以來受到新冠疫情、美國大選等因素激起漲勢，陸續漲破1萬美元關卡，稍早價位更突破17,000美元，為自2017年12月以來首次衝破關卡，並在攻上2萬美元之後一路崩跌至3000多美元。

在2013 年間，比特幣從13 美元升到1000 美元，讓投資人開始關注以比特幣為主的加密貨幣市場，隨後開始全球挖礦熱潮，並在2017年12月，比特幣漲破17,000美元，並在隨後攻上2萬美元大關後泡沫破滅，更一度跌到最低點3,136美元。

不過，比特幣在2019年4月恢復強勁漲勢，一路突破4,000美元、6,000美元關卡。與此同時，臉書在2019年5月提出發行 自家加密貨幣Libra幣後，比特幣突破9000 美元，甚至逼近1.3 萬美元大關。然而，在計畫遭到美國政府阻擋，比特幣開始急劇走跌，北京當局也針對加密貨幣以及挖礦行為嚴打，導致比特幣價格在當時無法突破1萬美元關卡壓力。

但在今年新冠疫情後，比特幣與黃金漲勢變脫韁野馬，如今也突破近3年前的高點。雖然市場仍把比特幣當作是一種商品而非貨幣，但華爾街資深投資人帕爾(Raoul Pal)認為，比特幣是他生涯中發現過的最佳投資標的，稱比特幣是「未來期權的買入選擇權」和「世上最原始的儲蓄資產」，重申1比特幣可望上看100萬美元，等到總市值達1兆美元就會成為1種真正的投資類別。

(中時新聞網)