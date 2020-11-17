身分證字號有G或7的民眾於11月30日前，平日自助餐可享買1送1優惠。（台北國泰萬怡酒店提供）

年底即將迎來感恩節、聖誕節，飯店業者為攬客，出近奇招、大玩各種優惠梗，台北W飯店祭出入住即送餐券，房客可免費體驗瑜珈及烘焙課程；誠品行旅則推出3種房型，入住就送房價一半的書店電子抵用券，每天僅限20間；現在又有台北國泰萬怡酒店大推感恩節活動，只要民眾的身分證中有「這2字」，可享MJ Kitchen平日吃到飽「買1送1」的優惠，新噱頭多元有趣，搶攻飯店住房率、餐廳翻桌率。

台北國泰萬怡酒店以感恩節常見的火雞大餐為主題，11月30日前，只要民眾的身分證中有「英文字母G或數字7」，即享全日餐廳MJ Kitchen平日吃到飽買1送1（原價1080元的自助百匯），等於第2位用餐民眾只需支付餐費的1成服務費，換算下來平日午餐每人只要648元、平日晚餐僅768元。

業者表示，雖然國人未有感恩節吃火雞餐席的習俗，生活於後疫情時代、無法出國的狀態，親友的聚餐活動也變得更加頻繁；本次推出的感恩回饋活動，民眾只要在11月30日前，找到身分證字號有G或7的親朋好友，一起到餐廳享受美食自助百匯，平日午餐原價1080元，加收1成服務費，活動期間第2位用餐民眾只需支付服務費，用餐僅1296元即可吃到餐廳主打鮭魚十吃的「mj魚百匯」吃到飽。

(中時 )