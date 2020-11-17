股票這種東西，不會每天一直漲，當你追高，就要有被套牢的心理準備。一名網友在批踢踢分享，他阿姨一口氣喊進6張台積電，結果遇到「護國神山」漲多回檔，現套12萬元！氣得姨丈開罵，「我阿姨哭得好大聲」。

原PO表示，他阿姨17日一早買進6張台積電，剛好掛在高點506元，斥資303萬6000元，不料台積電未延續昨開高走高的氣勢，一路下跌，最後以485.5元作收，套牢12萬3000元。阿姨一出手就買在當日最高點、收在當日最低點，一旁姨丈知道後破口大罵，「阿姨淚崩收場」。

「不知道該說什麼，別人今天倒貨，大賺一筆走人，結果我阿姨跑去接盤？」不少網友納悶，「為何要追高幫抬轎」、「老話一句，買低賣高」。

不過也有網友安慰阿姨，「再等幾個月，她和姨丈就會笑到合不攏嘴了」、「沒差，明年就笑啦」、「不賣不算賠啊！台積電值得長期持有」。

(中時新聞網)