雖然美國現任總統川普迄今仍堅持不認輸，還揚言「是我贏了大選！」，民主黨總統當選人拜登仍在緊鑼密鼓準備交接。拜登團隊目前採取「三管齊下」策略，17日宣布白宮團隊主要成員；拜登16日還警告，如果川普繼續阻礙交接，可能導致更多人死亡；他也呼籲國會團結，盡快推出經濟振興方案。

據《CNN》報導，拜登交接團隊辦公室即將公布內閣名單，最受拜登信任的競選顧問克萊恩（Ron Klain）已被任命為白宮幕僚長，副幕僚長傳將由拜登首位女性競選經理狄倫（Jen O'Malley Dillon）出任。非裔民主黨聯邦眾議院議員里奇蒙（Cedric Richmond）、競選顧問瑞奇蒂（Steve Ricchetti）可能進入白宮擔任顧問。國務卿人選則包括歐巴馬政府國安顧問萊絲（Susan Rice）、歐巴馬政府副國務卿布林肯（Antony Blinken）、民主黨現任參議員庫恩斯（Chris Coons）等。

至於財政部長一職，聯準會理事布雷納德（Lael Brainard）與前副財長拉斯金（Sarah Bloom Raskin）呼聲最高。另外，曾在國防部任職的佛洛諾伊（Michele Flournoy）是防長熱門人選，長期擔任拜登政策顧問的伯恩斯坦（Jared Bernstein）和哈里斯（Ben Harris）預期也會出任重要顧問職位。

拜登團隊先前一直淡化川普可能不願下台、拒絕交接的嚴重性。拜登16日在德拉瓦州就美國經濟發表演說時，首度加重語氣警告，如今新冠疫苗已取得巨大進展，如果他的團隊要等到明年1月20日就職日才能開始制定疫苗分發計畫，進度就會嚴重落後。他強調，應對新冠疫情需要通力合作，如果川普繼續阻礙政權交接，「會有更多美國人死於新冠肺炎」。

在同場演說中，拜登也強調，「現在國會應該齊心協力，通過《英雄法案》（HEROES Act，指5月份眾議院通過的3兆美元振興方案，後該案在參議院遭到否決）這樣的抗疫紓困方案」。

事實上，拜登宣布勝選後，就在「政權交接網站」上發布新的施政綱領，並承諾立刻推出3000億美元基礎建設投資，作為3兆美元長期計畫的一部分。儘管在國會內部黨爭下，振興方案仍將面臨挑戰，但因疫情再度失控、拖累美國經濟復甦，未來兩黨妥協可說勢在必行。

(中時 )