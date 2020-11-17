蔣正志位於水上基地的官舍仍保留著，但這一、兩年已無人住居。（呂妍庭攝）

今晚6點5分一架由花蓮空軍基地起飛的F-16戰機，起飛2分鐘後就從雷達光點消失，機上飛官蔣正志上校目前失聯，蔣多年前服役的水上基地昔日同袍得知他生死未卜，情緒都十分低迷。

曾與蔣正志共事過的同袍指出，蔣是台北人，曾在嘉義基地服務多年，個性十分嚴謹，工作態度認真，是好長官、也是好弟兄，昔日夫妻倆就住在基地官舍裡，但自從蔣調到花蓮後，就很少回嘉義，不過雖然分屬不同單位，他在軍中的好表現仍時常傳回嘉義。

嘉義縣水上鄉長劉敬祥也說，蔣正志在嘉義服務近20年，擔任過第四聯隊第22作戰隊中校副隊長，與水上鄉親互動非常頻繁，劉敬祥誇蔣英俊又瀟灑，十分有禮貌，尤其人緣相當好，擔任官舍自治會長期間還辦了很多活動，是國家不可多得的棟梁，聽到他發生意外，大家都相當難過。

雖然調派花蓮，蔣正志位於水上基地的官舍仍保留著，但這一、兩年已無人住居，據鄰居透露，蔣正志因長年在嘉義服務「算是老嘉義了！」，因嘉義基地是F16主要訓練基地，且依照蔣的表現和升遷，很有機會調回嘉義，所以空軍職務官舍仍保留，戶籍也留在嘉義。

(中時 )