網友貼出老師和自己的對話。(圖擷取自爆廢1公社)

聖誕節的腳步越來越近，不少學校也會應景舉辦活動，對此就有一名母親表示，就讀幼稚園的女兒學校剛好有活動，但她當天剛好有事不克出席，怎料女兒卻向老師爆料「媽媽說她懶得去」，讓原PO崩潰的說，「大班女兒拆我台，以後要注意隔牆有耳」。

原PO在臉書社團「爆廢1公社」上表示，女兒幼稚園的老師用LINE詢問她，「怎麼不參加聖誕活動」，原PO則是回應，因為要處理工作上的事，所以無法出席，怎料下秒老師卻回說「結果XX(女兒名字)說，媽媽說她懶得去」。

下秒讓原PO尷尬的回了哈哈哈3字，更說不小心被就讀大班的女兒拆了台，但她也說其實只是隨口和老公說了這句話，沒想到無意中被女兒聽到「以後要注意隔牆有耳」。

貼文發出後讓大批網友笑翻「孩子就是純潔的心靈，不會說謊話」、「老師也滿直接拆家長台」、「小孩會出賣媽媽，哈哈哈哈」、「我女兒也常爆料我跟老公的對話」、「笑死 好誠實的小孩」、「女兒吃了誠實豆沙包」。

此外，也有網友自曝經驗，「我女兒大班也是，某次鋼琴課沒去上(有幫她請假)。等到下一週去上課時，老師問她，上週是不舒服嗎，我女兒就回說，沒有，因為下雨，媽媽討厭下雨天就幫我請假了」。

(中時新聞網)