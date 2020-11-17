大陸國務院總理李克強17日與專家和企業家座談時呼籲，企業應增強市場意識，將產品推向中高端，同時要注重下沉市場，特別是縣鄉市場，滿足基層需求。

李克強17日主持經濟形勢專家和企業家座談時表示，要在繼續落實好規模性紓困政策的基礎上，認真分析宏觀經濟走勢和國內外環境變化，傾聽市場主體和人民群眾呼聲，統籌考慮下一步宏觀政策，增強政策有效性和可持續性。

在開拓內需市場方面，李克強指出，大陸具有強大的國內市場，要站穩擴大內需的戰略基點企業。要增強市場意識，既適應經濟結構和消費升級趨勢，促進產品和服務邁向中高端，又發揮「性價比」（CP值）優勢，注重開拓下沉市場特別是縣鄉市場，滿足量大面廣的基層需求，提升民生品質。此外，要發揮有效投資關鍵性作用，調動社會力量積極參與，謀劃實施一批重大專案和民生工程。

在對外開放方面，李克強特別提到15日中國與東協及日韓澳紐簽署的「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）。李克強指出，推動高水準對外開放，以RCEP為契機，共同推動建設這一世界上最大的自貿區，以實際行動維護多邊貿易體制，使自由貿易的大道、正道更加暢通。

(工商 )