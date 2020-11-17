澳就業市場復甦 疫情仍為隱憂 21:492020/11/17 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲官方數據顯示，截至10月31日為止的二周，就業人口增加0.5％，優於先前二周的下滑0.1％。同期整體薪資成長0.1％，同樣勝過前二周的衰退1.7％。專家表示，儘管澳洲就業市場顯現復甦跡象，但復甦情況仍得視疫情發展而定。 (工商 ) #就業市場 #疫情 #澳洲 #仍為 #隱憂 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 亞洲國家 經濟復甦競賽贏家 04:102020/11/17 全球財經 醫療保健基金 資金動能強勁 04:102020/11/17 投資理財 銀行業最艱難時刻還沒過！標普警告四大風險2021年恐爆發 17:392020/11/17 財經 秋冬防疫 8類場所強制戴口罩 輝瑞、莫德納疫苗傳捷報 美國FDA前局長盼明年終結疫情 04:102020/11/17 焦點要聞 台中庇護工場轉型 網路商城開張 04:102020/11/17 地方新聞 加強嚴控「邊境、社區、檢驗」 疫情升溫 秋冬專案上膛 04:102020/11/17 財經要聞 新冠封城 800萬孩子恐成童工 世展會邀民眾資助獻愛 12:552020/11/17 生活 疫情影響 寒士尾牙30年首度不辦桌改採個人年禮 11:382020/11/17 生活 《傳產》疫情獲紓困及時雨 法拍市場量縮 16:482020/11/17 財經 香港貿發局 推升級版線上採購平台 04:102020/11/17 產業．科技 財經熱門新聞 幹嘛去台積電上班！新竹炒房客遭起底 專家驚爆竟是他們 - 財經 喊抱到500元！3月押91張台積電神人現身 結局大驚 - 財經 興富發台中百億大案「夢幻誠」工地驚傳火警 - 財經 台積遭凶狠壓尾 台股明天不會跌 專家洩原因 - 財經 身分證有G有7都行！「mj魚百匯」吃到飽11月底前第二位免費 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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