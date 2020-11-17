澳洲官方數據顯示，截至10月31日為止的二周，就業人口增加0.5％，優於先前二周的下滑0.1％。同期整體薪資成長0.1％，同樣勝過前二周的衰退1.7％。專家表示，儘管澳洲就業市場顯現復甦跡象，但復甦情況仍得視疫情發展而定。

(工商 )