澳盛銀行與羅伊摩根研究所（ANZ-Roy Morgan）近日公布，上周（截至15日止）消費者信心指數較前一周攀升3.4％，連續11周上升，原因在於新冠疫苗頻傳捷報，消費者對於當前經濟與未來展望轉趨樂觀，分析師看好這有助於年終購物季零售商業績。

(工商 )

#攀升 #消費者信心 #澳盛銀行 #羅伊 #ANZ