澳洲消費者信心連11周攀升 21:492020/11/17 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳盛銀行與羅伊摩根研究所（ANZ-Roy Morgan）近日公布，上周（截至15日止）消費者信心指數較前一周攀升3.4％，連續11周上升，原因在於新冠疫苗頻傳捷報，消費者對於當前經濟與未來展望轉趨樂觀，分析師看好這有助於年終購物季零售商業績。 (工商 ) #攀升 #消費者信心 #澳盛銀行 #羅伊 #ANZ 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《熱門族群》淡季不淡 法人估貨櫃三雄Q4獲利站上全年高峰 13:242020/11/17 財經 青少年自殺率逐年攀升 專家：去年通報次數逾9千人 12:392020/11/17 生活 小型股暴衝 羅素2000創新高 04:102020/11/17 全球財經 陸上市銀行估值處歷史低位 董事高管屢出手增持 18:312020/11/17 兩岸 台積ADR領漲 大盤再戰新高 04:102020/11/16 財經要聞 《國際金融》看好OPEC＋繼續減產 油價反彈走高 11:412020/11/16 財經 《科技》台灣之星線上商城開站 試營運營收增2.2倍 11:252020/11/17 財經 《國際金融》澳洲央行：不考慮負利率 擴大QE為首選 11:592020/11/17 財經 美國小型股勁揚 羅素2000指數創新高 22:392020/11/16 財經 台股不看淡 可選股不選市 04:102020/11/17 投資理財 財經熱門新聞 幹嘛去台積電上班！新竹炒房客遭起底 專家驚爆竟是他們 - 財經 身分證有G有7都行！「mj魚百匯」吃到飽11月底前第二位免費 - 財經 - 工商 砸逾3兆決戰3奈米 台積電死敵狂搶EUV機台成翻身關鍵 - 財經 台灣成孤鳥 高雄傳產聚落慘了 - 日報 RCEP讓大陸成區域經濟霸主？外媒嗆爆 印度、美國成輸家 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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