女星應采兒和陳小春於2010年結婚，婚後生下大兒子Jasper，今年5月底再迎來小兒子Hoho報到，應采兒產後就迅速恢復身材，纖細體態完全看不出是2個孩子的媽，今（17）她更公開半年前生完二胎「紮肚」的成果，驚艷許多網友。

應采兒在IG分享，5月生下Hoho後便決定紮肚，才經過10天的修身療程，就讓她的胸骨、盆骨明顯改善，不但腰線重現，連尾龍骨的結構問題都可以矯正，紮肚效果讓應采兒都不可置信大呼：「Amazing」。

應采兒產後紮肚，迅速炸出螞蟻腰。（圖／翻攝自IG）

照片中，應采兒穿著白底黑點的短洋裝，胸前開V微露事業線，可見露出的四肢相當纖細，尤其腰間繫著黑色腰帶更顯螞蟻腰，完全沒有小腹，根本看不出是剛生完二胎的樣子，引來許多網友跟著留言「驚人的美」、「最美媽咪」。

應采兒過去曾說因為尊重Jasper，怕他覺得失寵，所以自已對生二胎的意願不如陳小春高，等孩子點頭答應後，夫妻倆才又添一胎，原本大家以為他們生二胎是為了和Jasper做伴，但應采兒就坦言其實是感受到陪伴孩子成長的時間相當短暫，因此生二胎比較像陪父母，也讓他們更珍惜親子相處時光。

(中時新聞網)