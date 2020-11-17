氣象局預報顯示，明(18)日台灣附近風場從偏東風轉為東南風，水氣更少，各地天氣大多晴朗穩定，僅東半部沿海地區有零星降雨；氣溫方面，各地低溫約20至23度，高溫普遍可以來到28度以上，西半部局部地區更可以達到30至32度，也因此日夜溫差大，民眾請依氣溫變化適時增減衣物避免著涼。

氣象局預報員葉致均表示，明後兩天風場轉以東南風為主，將帶來相對溫暖的空氣，水氣也再減少，降雨區域僅東半部沿海地區有零星短暫雨，其他各地為多雲到晴。

周五(20)是天氣改變的時候，有一道鋒面將掠過台灣北部海面，屆時東北風稍增強，周六(21)到下周二(24)為東北風影響時間，雨區以東半部及大台北山區為主。

溫度方面，明天各地低溫約20-23度，高溫可達28以上，西半部局部地區可到30-32度。

葉致均提醒，明日至周五夜晚至清晨金門、馬祖及中南部地區易有低雲或霧影響能見度；東半部(含綠島、蘭嶼)、基隆北海岸、馬祖及恆春半島沿海有長浪發生的機率，請民眾特別留意。

(中時 )