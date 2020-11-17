一架F-16戰機（機號6672）今晚6時5分，從花蓮起飛進行夜航訓練時，僅2分鐘就從雷達光點消失，機上飛官蔣正志上校失聯，國防部證實，黑鷹搜救起飛搜救中，通知海巡署出勤、空勤搜救機待命，並請漁業電台、基隆海岸電台廣播附近船隻協尋。據悉，蔣正志今年44歲，為嘉義縣水上人，已婚無子女，總飛行時數2230小時，經驗非常豐富。

這架F-16戰機的機務情況，飛行總時間為2861:50小時，上一次週檢是8月23日至9月19日，也就是於今年8月23日進站、9月19日出站，出站後至今派飛51:55小時，共飛52批次。

至於發動機（5X4854）操作時間方面，有4585.30小時，上一次週檢於今年9月12日進站，在10月9日出站，週檢後使用時間44.9小時。

F16戰機進行夜航訓練卻失事，國軍立即啟動搜救機制，空軍松山基地搜救S-70C直升機於晚間6時25分起飛，於晚間7時14分抵達目標區執行搜救。此外，6時58分衡山指揮所下令海軍搜救直升機起飛，於7時4分抵達抵達目標區海域，並未發現人機。空中搜救任務持續進行中。

(中時新聞網)