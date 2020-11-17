泰國群眾要求政治改革的示威抗爭，與警方衝突升級，周二警方動用用水砲、催淚瓦斯試圖驅散抗爭群眾，造成數人受傷。

路透社報導，抗議者群眾要求改現在的軍政府首領，也就是總理帕育（Prayuth Chan-ocha）下台，然後的修改憲法，遏制瓦希拉隆功國王的權力。這兩個要求都是現在政府無法答應的。

警察在星期二向數百名聚集在曼谷國會前的抗議者噴射強力水柱，抗議者試圖通過穿過拒馬路障，然後又遭到警方催淚瓦斯彈的攻擊，過程中造成民眾受傷。

救護車隨後將受傷者送到醫院，曼谷醫療中心說，有5人被催淚彈嗆傷而住院，其他人則多是皮肉傷，在急診室接受治療。

一名自稱叫「歐」(OH)的31歲抗議青年說，警方手段殘酷，有些人已經警方對群眾的射擊畫面拍攝下來。他所在的小組在推特上張貼了防暴警察的照片，標題為「獨裁者的幫兇」。

警方發言人法塔納沙羅恩（Kissana Phathanacharoen）告訴記者：「抗議者試圖衝破路障，闖入禁區，警方不得不動武。」

泰國議員們也在討論修改憲法的幾項建議，其實反對黨議員支持修憲，只是修改的幅度不敢太冒進多數議員不願討論國王權力的問題。他們將討論重點在上議院的作用，因為上議院成員目前完全由帕育的前軍

政府所選出，並且他們的權力很大，是目前帕育仍然掌權的主要原因。

同時，泰國也有皇室的捍衛者，在反政府示威者到達國會之前，數百名保皇黨議員聚集在那裡，敦促立法者不要修憲。保皇黨領袖瓦隆·德希吉格維格羅姆(Warong Dechgitvigrom)對記者說：「修改憲法將導致廢除君主制。」

抗議者則表示，他們並不是想廢除君主制，只是希望國王的權力必須有所節制，以憲法來規定出來。

(中時新聞網)