美國前總統歐巴馬卸任後的第一本回憶錄《應許之地》（A Promised Land）前半部17日出版，親筆揭露白宮執政秘辛。書中披露，如果不是他入主白宮激發了白人的種族焦慮感，川普選不上總統。他也提到對俄羅斯總統普丁等政治人物給他的印象。

歐巴馬在書中寫道，白宮內出現了一個黑人，嚇壞了數以百萬計美國人，對這些人來說，川普為他們的種族焦慮提供了靈丹妙藥。而自己入主白宮「彷彿觸發了一種根深蒂固的恐慌，一種自然秩序突然被打亂的感覺，川普當年指控我不是在美國出生，就是反映出這一點。」

歐巴馬這本長達768頁的新書寫下自己的童年和如何在政壇崛起，內容涵蓋他在2008年第一次參選總統到入主白宮，以及第一任政府的執政經過，直到2011年「基地」恐怖組織首腦賓拉登被擊斃。他寫道自己會在早餐桌上收到總統的《每日簡報》，套用歐巴馬夫人蜜雪兒的話說，是一份《死亡、毀滅與恐怖之書》。

歐巴馬也在書中描述俄羅斯總統普丁和他首次會晤的場景，並形容普丁「強悍」，但「外表不起眼」。2009年7月普丁在莫斯科郊區的鄉村別墅邀請歐巴馬共進早餐，隨著雞蛋、魚子醬等端上桌，普丁滔滔不絕怒罵美國45分鐘，抱怨自己和俄羅斯人民遭受美國不公平待遇和背叛，歐巴馬沒有打斷，聽任普丁長篇數落，等他停下來之後再逐一回應，當天的會晤變成了兩小時的馬拉松式會談。

歐巴馬把普丁比作「過去芝加哥那些強悍、有街頭智慧的選區政客」。身高185公分的歐巴馬談論身高170公分的普丁，說就身材外型來說，他毫不起眼。

歐巴馬還提到一些著名政治人物給他留下的印象。譬如與大陸前國家主席胡錦濤的會面很無聊，胡錦濤好像一直在「照本宣科」，宣讀事先準備好的文本。

他講到印度國大黨前主席拉胡爾‧甘地有一種「緊張、未成熟的特質」，就像一個努力完成作業的學生，希望能給老師留下深刻印象，但他根本沒有能力或激情去掌握這門學科。

(中時 )