想在台北市買房，對於許多年輕人來說，根本是遙不可及的夢想。有網友提問，若分析南港、內湖兩區，哪一區比較好？過半網友首推南港，評價完勝內湖！

原PO分析，台北市大安、中正、信義區最精華，「基本上不可能買得起」；松山、士林區市容偏老舊，但房價仍高，CP值顯低；萬華、大同區，基本上若不是硬要撈一個北市門牌，一般人不會選擇。

內湖、南港，是目前許多年輕人看屋首選，也是最有機會靠自己能力置產的區域。貼文引來「挺湖派」、「挺港派」論戰，認為內湖不錯的人表示，內湖生活機能佳，未來捷運東環線通車，交通更便利。

不過絕大多數網友支持南港，「南港已經起飛了，你知道這裡是下一個信義區嗎」、「南港重劃區的房子完勝台北市其他地方，展覽館附近還有中信金融園區」。

也有人分析，「現階段選內湖，未來是南港」、「南港具發展性，內湖是居住環境好」。

(中時新聞網)