好市多（Costco）在16日美股盤後宣布發放每股10美元的特別股利，此為2017年來首見。好市多財務長賈蘭帝（Richard Galanti）表示，特別股利是公司最新的回饋股東計畫。好市多前次於2017年4月發放7美元特別股利。

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