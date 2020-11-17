好市多發放每股10美元特別股利 22:112020/11/17 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 好市多（Costco）在16日美股盤後宣布發放每股10美元的特別股利，此為2017年來首見。好市多財務長賈蘭帝（Richard Galanti）表示，特別股利是公司最新的回饋股東計畫。好市多前次於2017年4月發放7美元特別股利。 (工商 ) #好市多 #特別股 #發放 #每股 #Costco 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 息收穩定 特別股基金吸金 04:102020/11/17 投資理財 玉山金控前三季每股盈餘1.1元 手續費收入創新高 14:362020/11/17 財經 科技股利多 相關基金唱旺 04:102020/11/17 投資理財 台股不看淡 可選股不選市 04:102020/11/17 投資理財 桃市不受東北季風影響 空品數值維持桃史上最低 15:222020/11/17 寶島 到南投逛博物館和觀光工廠 集章好禮大放送 19:082020/11/17 旅遊 100％純可可嫌太難喝 內行掛保證曝「神搭配」喝法 18:022020/11/17 生活 《匯市》拜登當選助攻 人民幣年底挑戰6.4~6.25 11:592020/11/17 財經 《半導體》台積電飛越500元 市值再創新高 09:432020/11/17 財經 結合職人產業 打造屏東好客料理 16:462020/11/17 寶島 財經熱門新聞 幹嘛去台積電上班！新竹炒房客遭起底 專家驚爆竟是他們 - 財經 喊抱到500元！3月押91張台積電神人現身 結局大驚 - 財經 興富發台中百億大案「夢幻誠」工地驚傳火警 - 財經 台積遭凶狠壓尾 台股明天不會跌 專家洩原因 - 財經 身分證有G有7都行！「mj魚百匯」吃到飽11月底前第二位免費 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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