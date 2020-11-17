信評機構惠譽旗下研究機構Fitch Solutions指出，鑑於馬來西亞11月新冠肺炎確診案例每日平均新增逾1,000例，馬國經濟自第三波疫情復原可能備受挑戰，估計馬國2020年經濟恐萎縮5％，縮幅大於先前預估的4.5％。

(工商 )

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