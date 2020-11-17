疫情升溫 馬來西亞2020年經濟不樂觀 22:112020/11/17 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 信評機構惠譽旗下研究機構Fitch Solutions指出，鑑於馬來西亞11月新冠肺炎確診案例每日平均新增逾1,000例，馬國經濟自第三波疫情復原可能備受挑戰，估計馬國2020年經濟恐萎縮5％，縮幅大於先前預估的4.5％。 (工商 ) #馬來西亞 #馬國 #疫情升溫 #樂觀 #信評機構 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國銀海外踩雷 八態樣要通報 04:102020/11/17 金融．稅務 亞洲國家 經濟復甦競賽贏家 04:102020/11/17 全球財經 跨境電商正夯 新北前進越南商機論壇開放報名 20:402020/11/17 財經 世衛累計65員工確診 官員否認總部爆發疫情 03:582020/11/17 國際 創疫情高峰來新低 無薪假人數 逐步趨緩 04:102020/11/17 財經要聞 疫情影響 寒士尾牙30年首度不辦桌改採個人年禮 11:382020/11/17 生活 採‧訪‧線‧上－APEC邊緣化 未來何去何從 04:102020/11/17 專題周報 台股不看淡 可選股不選市 04:102020/11/17 投資理財 亞太地區疫情兇猛反彈 日、韓處於「緊急關頭」 21:492020/11/17 國際 APEC部長會議挑燈夜戰 通過後2020願景 06:342020/11/17 財經 財經熱門新聞 幹嘛去台積電上班！新竹炒房客遭起底 專家驚爆竟是他們 - 財經 身分證有G有7都行！「mj魚百匯」吃到飽11月底前第二位免費 - 財經 - 工商 台積遭凶狠壓尾 台股明天不會跌 專家洩原因 - 財經 興富發台中百億大案「夢幻誠」工地驚傳火警 - 財經 台灣成孤鳥 高雄傳產聚落慘了 - 日報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。