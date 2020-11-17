印度政府官員17日表示印度正在考慮在一些領域放寬外國直接投資的限制，該規定涉及到包括中國在內的印度鄰國。

印度「經濟時報」報導，印度政府官員當天表示，印度正在考慮的計畫內容是，在一些領域，允許外資比例為26％及以下的投資無需經過印度政府的審查。

報導還稱，一個由政府高級官員組成的小組正在討論放寬鄰國投資限制的多種選擇，可能很快就會做出決定。路透指出，目前印度商業和工業部暫未就此作出回應。

(工商 )