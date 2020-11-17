外媒：印度考慮有條件放寬外國投資限制 包括中國投資 22:102020/11/17 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 印度政府官員17日表示印度正在考慮在一些領域放寬外國直接投資的限制，該規定涉及到包括中國在內的印度鄰國。 印度「經濟時報」報導，印度政府官員當天表示，印度正在考慮的計畫內容是，在一些領域，允許外資比例為26％及以下的投資無需經過印度政府的審查。 報導還稱，一個由政府高級官員組成的小組正在討論放寬鄰國投資限制的多種選擇，可能很快就會做出決定。路透指出，目前印度商業和工業部暫未就此作出回應。 (工商 ) #時報 #印度 #考慮 #政府官員 #放寬 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 鋒裕匯理資產管理：ESG題材相關基金 可留意 04:102020/11/17 產業特刊 美禁投資大陸軍企 陸批無端打壓 04:102020/11/17 焦點新聞 鹿港轉運站招商 估帶動18億投資 04:102020/11/17 生活新聞 裁判費扶助一年僅20餘件申請 勞動部擬委託法扶 10:482020/11/17 生活 法人：投資科技 首重標的選擇 04:102020/11/17 投資理財 正大專欄－延攬海外專業人才 領就業金卡租稅優惠多多 04:102020/11/17 金融．稅務 特赦投信 金管會放寬單一投資人緊箍咒 17:102020/11/17 財經 RCEP亞太供應鏈 KPMG：台商新商機 15:192020/11/17 財經 瀚亞投資：亞高收 價值具吸引力 04:102020/11/17 產業特刊 匯率期貨趨勢專欄－歐元期貨 12月長假前走勢可期 04:102020/11/17 證券．權證 財經熱門新聞 幹嘛去台積電上班！新竹炒房客遭起底 專家驚爆竟是他們 - 財經 身分證有G有7都行！「mj魚百匯」吃到飽11月底前第二位免費 - 財經 - 工商 台積遭凶狠壓尾 台股明天不會跌 專家洩原因 - 財經 興富發台中百億大案「夢幻誠」工地驚傳火警 - 財經 台灣成孤鳥 高雄傳產聚落慘了 - 日報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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