振興三倍券新增領用對象，持永久居留證者自11月16日起得至各地郵局領取紙本三倍券或綁定數位工具，持外交官員證者將由外交部統一協助發放。開放領用第2天已逾2,000位持永久居留權者占、約18％領取。

這些持永久居留證的外籍人士，不乏長期居住在臺，或對臺灣這塊土地有相當的貢獻，對臺灣有著深厚感情，為感謝這群外國朋友，政府將其新增為三倍券的領用對象，預估約有1萬1,500位符合領取資格。

經濟部分享，今（17）日有一位西班牙籍Unai先生，來台工作八年，從事資訊電子之高端專業工作，迫不及待地利用午休時間至郵局領取三倍券，並表示女朋友生日將到來，領取三倍券準備幫女朋友購買生日禮，為小倆口感情加溫。政府期藉由這份設計精美的小禮物，在感恩節、聖誕節前夕，除共同帶動消費，也希望外國朋友可感受臺灣溫暖、濃厚的人情味，使三倍券的溫暖再擴及，讓世界看到臺灣是溫暖而友善的國家。

政府自7月15日推出振興三倍券，迄今已2,302萬人已領用，其中約2,121萬人領取紙本，181萬人選用使用數位，領用全數占符合領取資格近 9成7，民眾的參與度相當高。在各地方政府及店家紛紛提出加碼活動響應下，已讓許多內需型服務產業營收得以成長，從經濟部統計處的調查，零售業營業額8及9月均創下歷年同月新高；餐飲業營業額9月份也創下歷年同月新高，顯示對振興經濟又快又有效。

振興三倍券領取及使用期限至12月31日止，提醒具領券資格之外籍人士，及還未領取使用的國人，把握時間領用，並歡迎多加利用「振興三倍券」官網，了解數位綁定及加碼優惠等，共同刺激消費、振興經濟。若有相關問題請撥打「1988紓困振興專線」洽詢。

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