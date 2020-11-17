宏達電宣布，高階PCVR硬體VIVE Cosmos系列獲美國商業雜誌《Fast Company》頒發「Fast Company創新設計獎」。

宏達電表示，VIVE Cosmos辨識度最高且最吸睛之處，就是在顯示器前方面板上密布的孔洞，孔洞能提升VIVE Cosmos的散熱效率，讓使用者能舒適地配戴，包覆性的整體設計，所有的重量平均且大範圍地分散在用戶的鼻子、臉頰、眼框、前額與頭，面部墊片則運用人體工學的原理，讓頭戴顯示器能伏貼地適應各種用戶不同的臉型，並且讓用戶使用時還能戴著眼鏡的同時，還能防止外部光源穿透。

除了人體工學應用外，宏達電表示，可調整的模組化設計是VIVE Cosmos的核心功能，用戶可隨時因應不同應用更換不同規格的面版，新增兩顆鏡頭、優化由inside-out追蹤功能的面板之外，原有以基地台來追蹤的面板也能使用，這讓用戶能以較低成本來升級硬體，VIVE Cosmos另一項指標性設計就是上掀式面板，這樣的設計讓用戶能快速在虛擬與現實世界之間切換，對需頻繁交互檢視虛擬實境內容與電腦螢幕的開發者與內容創作者相當實用，而一般玩家也可以很迅速地暫停體驗處理手邊須立即回應的事情。

(工商 )