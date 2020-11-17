澳洲總理莫里森17日訪問日本，與日本首相菅義偉簽署1項具有歷史意義的防務協議，讓美國在亞洲的2大重要盟友緊密結盟，以對抗大陸在區域日益增加的影響力。這也是菅義偉上任以來，與外國領袖簽訂的第1份防務協議。

這是莫里森今年首場正式國際訪問，他也成為第一位在日本會晤菅義偉的外國領袖。美國之音報導，他將與菅義偉簽署互訪協議，為兩國軍隊互訪訓練和聯合軍事行動設立法律框架；澳洲金融評論報（The Australian Financial Review）亦稱，澳洲與日本即將簽署防衛協定，之後兩國軍隊可根據協議在對方境內執行訓練及任務。

莫里森與菅義偉會後發表聯合聲明，稱雙方對南海局勢「極度關注，強烈反對施加高度壓力，以單方面改變現狀的舉動，造成區內緊張局勢升溫」。他們也對香港的情況表示關心，重申維護香港民主體制的重要性。

事實上，日澳防務協議已經談判6年，這也是日本於1960年簽署《部隊地位協定》（允許美國軍艦、戰鬥機和軍隊在日本以及周邊地區部署）以來，首次簽署的此類協定。

近日東京和坎培拉希望建立更緊密的關係，因為雙方對大陸在南海的軍事化行動、圍繞東海主權爭議島嶼的軍事演習，以及北京對太平洋島嶼國家日益增強的影響力感到憂心。

日本戰略研究論壇（Japan Forum for Strategic Studies）研究員紐舍曼（Grant Newsham）表示，日澳此舉「有助其他國家在該地區的軍事活動中發揮更積極的作用，尤其是在美國不堪重負的情況下」。

(中時 )