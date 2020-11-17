台中捷運綠線將於12月19日正式通車，讓許多台中市民非常期待。(摘自台中捷運網站)

台中捷運綠線在（16）日進行試營運，開放民眾一個月免費搭乘，並將於12月19日正式通車，讓許多台中市民非常期待。一位鄉民條列出沿線每一站的周圍景點，卻被網友吐槽「不好玩！」基本上，熱門景點都還是要靠轉乘。

根據統計，台中捷運綠線試營運首日當天全線總運量達7萬5435人次，其中以高鐵台中站1萬4969人次居冠。一位網友就在PTT上發問「台中捷運怎麼玩？」並整理出目前沿線18站的附近景點及特色。例如：台中高鐵站－三鐵共構；豐樂公園－秀泰影城、好市多；文心森林公園－IKEA、文心公園；文心崇德－赤鬼牛排、輕井澤等等。其中不少站的特色景點還列出麥當勞、肯德基、寶雅等連鎖加盟店，另外，原PO更在九德站和九張犁站附註「荒涼」。

貼文一出，也讓網友紛紛表示「看來是沒什麼好玩的，可惜」、「沿線真的沒什麼好玩的，景點都不在捷運旁」。網友指出，捷運市政府站往東轉乘BRT可搭去勤美綠園道、科博館、植物園；往西則可搭去新光三越、大遠百、澄清jmall美食街、東海大學商圈等。認為「還是騎機車實在點，只有這一條沒搞頭」。

一位鄉民條列出沿線每一站的周圍景點，卻被網友吐槽「不好玩！」(摘自PTT)

(中時新聞網)