F-16A戰機駕駛員為第26作戰隊隊長上校蔣正志。(圖/國防部提供)

1架F-16戰機今晚失聯，空軍花蓮基地指出，4架戰機起飛夜航訓練，由上校飛官蔣正志駕駛的2號機起飛2分鐘失聯，其他飛行員未聽聞任何無線電呼叫，雷達亦無顯示。

空軍第5戰術混合聯隊長謝日升少將先在記者會上說明今晚訓練科目是夜航，並非增加科目，是計畫中的訓練。他表示，今晚一批4架機進行「夜間飛行」科目，6時5分起飛後，6時7分在花蓮機場東北面9哩，上校飛官蔣正志駕駛的2號機（6672）脫離塔台管制。更換戰管管制後失聯，空中另外3名飛行員未聽聞任何無線電呼叫，雷達也無顯示。

對於為何作戰隊長要出巡，謝日升說，「在第五聯隊所有空軍所有F16飛行員，從我開始沒有人不參加飛行訓練，蔣正志隊長是非常優秀的幹部，當然他要身先士卒。」

謝日升表示，飛機起飛後，雷達上就沒有看到，目前得知光點最後消失的高度約6000呎以上。當時天候情況，晚間6時有小雨，飛行員報告2000呎疏雲、4000到7000呎密雲。

謝日升希望全國國民集氣，會盡最大努力找到失蹤飛官。目前已出動兩架直升機，國軍與海巡艦艇，包括1艘獵雷艦從蘇澳港出發加入搜救行列，現在最重要的是把人平平安安的帶回來。

依軍方提供資料，失蹤飛官蔣正志上校，空軍官校正期88年班，第五聯隊第26作戰隊隊長，去年9月1日任職，飛行時數2230小時。另外，失事戰機飛行總時間為2861小時，上次週檢為8月23日進站、9月19日出站，出站後到現在飛行約51小時55分鐘，出勤次數52次。（編輯：孫承武）1091117

(中央社)