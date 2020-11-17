武打巨星甄子丹拍過許多熱門電影，其中主演《葉問》系列的男主角，完美詮釋詠春一代宗師葉問，令影迷留下深刻印象，電影情節「我要打十個」一度成為流行用語；最近甄子丹不習武改練舞，和《這！就是街舞》第二季總冠軍重現當年《情逢敵手》的精彩舞蹈。

17日晚間甄子丹在微博分享一段影片，寫著「葉師傅Battle葉師傅！」，原來他找來《這！就是街舞》第二季總冠軍葉音，一起重現他當年在電影《情逢敵手》表演的舞蹈；畫面中看到兩人一左一右，活力地跳起舞蹈，而甄子丹完全看不出已經57歲，和從前跳舞的模樣沒什麼不同。

最近甄子丹不習武改練舞，和《這！就是街舞》第二季總冠軍重現當年《情逢敵手》的精彩舞蹈。(圖/ 摘自甄子丹微博)

許多網友看到這一幕又驚又喜，激動表示「我天，我今晚要再去看一遍這電影」、「還是那個少年」、「葉師傅，好舞功」、「當年也是跳Locking」、「這是什麼神仙組合」、「絕了，丹哥逆生長」、「情逢敵手！看了好多遍了！」。

甄子丹給觀眾一般的印象就是能打，只會拍動作片，其實他在進入演藝圈初期，曾拍過電影生涯中唯一一部舞蹈電影《情逢敵手》，電影裡甄子丹和情敵飆舞技，還把舞蹈和功夫結合，自創一套「霹靂舞」，不少影迷看過當時的片段都很難忘。

(中時新聞網)