莫德納（Moderna）的疫苗利多刺激道瓊工業、標準普爾500和羅素2000等美股指數周一創新高，那斯達克指數表現卻落後，顯示外界看好經濟回復正常後有利能源與航空等景氣循環股，科技龍頭股因漲多而被冷落，但專家認為科技股長線仍是贏家。

在標普500指數裡與景氣循環相關類股，像能源、航空與工業等各自上漲6.5％、3.4％和2.5％。臉書與谷歌母公司Alphabet所屬的通訊服務類股僅小漲。

輝瑞上周一公布其疫苗有效性達九成後，美股也出現類似走勢。在循環股走高之際，臉書等早已漲高的科技龍頭股卻出現賣壓。

市場認為表現落後的循環股，因經濟可望回復成長的利多，在補漲回來後還可望繼續走高。若疫苗能明年夏季上市，按股市走勢領先景氣六個月的情況來看，現在正是投資循環股的時候。

但專家認為不能因此看壞科技股，因為其長期表現仍可望打敗其他類股。

Fundstrat創辦人李湯姆（Tom Lee音譯）認為目前推升美股的力量，是原先採觀望態度的資金。當它們重回市場後，將推高整體股市表現。

他認為主動型基金已從科技等具居家抗疫題材的類股裡賺了大錢，現在會把資金轉向具落後補漲題材的循環股。尤其航空與飯店業已大幅削減成本來因應疫情衝擊，只要明年經濟復甦，其業績即有強勁表現。

但他強調科技股仍是股市的核心而必須持有。因為科技業營收表現將優於整體股市，在愈來愈多投資人進場下，他絕不會賣出成長型股票和科技股。他看好耶誕行情即將來臨，美股將續漲至年底。

(工商 )