道瓊指數、標普500指數以及費半指數在周一均創下歷史新高紀錄後，疫苗利多效應逐漸退燒，加上美國官方稍早公布10月零售銷售數據月增0.3％，遠低於市場預期，道瓊期指走弱逾250點，惟電商、雲端股盤前表現較佳。美股周二(17日)開盤大跌277.54點、以29,672.90點開出，電動車大廠特斯拉則是因被列入標普500指數成分股，股價狂飆11.50%。

截至台北時間17日晚間10點33分，道瓊指數下跌279.35點或0.93%、暫報29,671.09點；標普500指數下跌21.64點或0.60%、暫報3,605.27點；那斯達克指數下跌5.45點或0.046%、暫報11,918.68點。4大科技巨頭包括蘋果、亞馬遜、臉書以及Google股價漲跌不一，亞馬遜、Zoom等疫情受惠股日前因資金回流到價值股後重挫，今日早盤漲幅分別達1.43%、1.83%。台積電ADR股價在昨日創高後、台股突破500元關卡後，開盤漲多拉回、走跌1.47%。

美國商務部公布10 月零售銷售數據，月增0.3％，低於市場預期的0.5％，創下近6個月來最低增幅紀錄；前值1.9% 下修至 1.6%，年增率達5.7％，高過前值5.3%，這都顯示就算疫苗有好消息，但歐美疫情急速升溫仍待解決，多國採取封鎖行動防疫，將讓今年第四季經濟成長蒙上陰霾。

特斯拉終於被列入標普500指數成分股，讓該檔股票成為史上最大新進成分股，股價也大漲超過11.07%、暫報453.27美元。美國零售巨頭沃爾瑪第三季營業利益51.35億美元、年增56.2%，每股盈餘以及營收也遠超於市場預期，但周二開盤該檔股票下跌1.61%，但今年以來股價已經上漲超過3成。

(中時新聞網)